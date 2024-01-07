Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a temmuz ayında 3 yıllığına imza atan Mauro Icardi, eski takımı Inter'deki günlerini özlüyor olabilir. İtalyan basını, Arjantinli forvetin ülkeye dönmek ve yeniden Inter forması giymek istediğini iddia etti. Tuttosport'un haberine göre; 30 yaşındaki forvet, bu nedenle Galatasaray'dan ayrılabilir. İşte bu transferle ilgili Çizme basınında yazılanlar: "Mauro Icardi, Türkiye'de en iyi performansını yakalıyor. Paris Saint Germain'de geçirdiği sürenin ardından kale önünde büyük bir başarı sergilediği Galatasaray için vazgeçilmez oldu

GERİ DÖNMESİ ÇOK ZOR

Son günlerde adı Real Madrid'le de anılan yıldız golcü, kaptanlık yaptığı Inter'e yeniden katılmak için İstanbul takımından ayrılmak istiyor. Fakat 2026'ya kadar olan sözleşmesi oyuncunun transferini zora sokuyor. Öte yandan Inter de Icardi'nin geri dönmesine sıcak bakmıyor. Kulübün böyle bir planlaması yok. Bunun birçok nedeni var. İlk neden olarak oyuncunun yüksek maaşı. Milano ekibi, Mauro'ya yıllık 10 milyon euro garanti ücret vermeyi düşünmüyor. İkinci sebep ise başarılı oyuncunun daha önce Inter'den ayrılmasına sebep olan saha dışı olaylar, taraftarlarla yaşadığı problemler..."

MAURO'YA İHTİYAÇLARI YOK

Arjantinli golcü, Inter döneminde eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile evlenmesinin ardından kulüp ve taraftarlarla sorun yaşamıştı. 2013-14 sezonu başında İtalya ekibine imza atana Icardi'nin kaptanlığı da elinden alınmıştı. İtalyan basını, bu olayla birlikte transferin zor olacağını vurguladı. Öte yandan Çizme takımının mevcut forvet kadrosunda eksik bulunmadığı ve Arjantinli yıldıza ihtiyaç duyulmadığını bildirildi. Galatasaray Yönetimi de başarılı oyuncusunu bırakmak istemiyor.