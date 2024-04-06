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Spor

İtalyan basınından sürpriz iddia! Mauro Icardi Serie A'ya göz kırptı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için son iddia İtalyan basınından geldi. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara giydiği Juventus logolu eşofman İtalyan tarafında geri dönüş sinyali olarak algılandı. İşte detaylar...

Akşam6 Nisan 2024 Cumartesi 09:10 - Güncelleme:
İtalyan basınından sürpriz iddia! Mauro Icardi Serie A'ya göz kırptı
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın katıldığı bir reklam filminden önce sosyal medyada Juventus logolu eşofmanı giydiği bir fotoğrafı paylaşması gündeme oturdu. Wanda Nara'nın bu paylaşımı, İtalyanlar tarafından; 'Icardi Juventus'a göz kırptı' şeklinde yorumlandı. Bu poz sonrası Çizme basınından Tuttomercatoweb de, Arjantinli golcünün Torino ekibine transfer olabileceğini gündeme getirdi.

İTALYA'YA DÖNÜŞ OLABİLİR Mİ?

Haberde, 'Arjantinli süperstar Mauro Icardi için İtalya'ya dönüş olabilir mi; yakın gelecekte Juventus'a transfer olabilir mi?' sorularına yanıt arandı. Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: "Inter'in eski golcüsü şu anda Galatasaray'da başarıyla forma giyiyor. İtalya Serie A'dan ayrıldıktan sonra çeşitli yerel takımlarla anlaştığı yönündeki dedikodular aylardır devam ediyor. Eşi Nara'nın yaptığı paylaşım sonrası transfer konusu tekrar gündeme geldi."

INTER TARAFTARINDAN TEPKİ!..

Mauro Icardi'nin Juventus'a transfer olacağı söylentileri Sarı-Kırmızılı taraftarlarda üzüntüye neden oldu. Galatasaray formasını bu sezon 39 maçta giyen 31 yaşındaki golcü, 24 gol attı, 11 asist yaptı. Cim-Bom ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek Arjantinli Icardi'nin Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Tamamen şampiyonluğa konsantre olan 31 yaşındaki süper yıldız, kendisine gelen tüm teklifleri sezon sonunda değerlendirecek.

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