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  • İtalyan basınından yeni iddia! Mauro Icardi için Serie A devi devrede
Spor

İtalyan basınından yeni iddia! Mauro Icardi için Serie A devi devrede

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gösterdiği harika performansla birçok dünya devini peşine taktı. Son iddia İtalyan basınından geldi. 30 yaşındaki deneyimli golcü için Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter sarı kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

2 Aralık 2023 Cumartesi 17:19 - Güncelleme:
İtalyan basınından yeni iddia! Mauro Icardi için Serie A devi devrede
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

REAL MADRID İLE ANILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Icardi'nin ismi Real Madrid ile anılmış ancak Real Madrid tarafından haberlerin yalanlanması ile Galatasaray taraftarları rahat bir nefes almıştı.

INTER TALİP OLDU!

Son olarak İtalyan basınında yer alan haberlerde Mauro Icardi'nin eski kulübü Inter'in, Arjantinli golcü için Galatasaray'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.

INZAGHI ÇOK İSTİYOR

Haberde forvet rotasyonunu genişletmek isteyen Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Icardi'yi kadrosunda görmek istediği kaydedildi.

KARİYERİNİN ZİRVESİNİ YAŞADI

Kariyerinde en çok forma giydiği kulüp olan Inter ile 217 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 121 gol 29 asist kaydetmişti.

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