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Spor

İtalyan devi nabız yokladı! Trabzonspor'a Enis Destan piyangosu

Bu sezon gösterdiği performans ile sürpriz bir çıkış yakalayan Enis Destan'ın talipleri artmaya devam ediyor. 21 yaşındaki genç oyuncu için İtalyan ekibi, menajerler aracılığıyla nabız yokladı. İşte o Serie A ekibi...

Sabah8 Mart 2024 Cuma 15:26 - Güncelleme:
İtalyan devi nabız yokladı! Trabzonspor'a Enis Destan piyangosu
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Trabzonspor'da bu sezonun piyangolarından olan Enis Destan, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Afrika Kupası ve sakatlıkların sıkça yaşandığı dönemde hocası Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi olan golcüsüne talip çıktı.

HEDEF 10 MİLYON EURO

Geçen sezonu Polonya'da kiralık olarak geçiren Enis için Udinese'nin menajerler aracılığıyla nabız yoklaması yaptığı ifade ediliyor. Sözleşmesi uzatılan Enis'le ilgili Trabzonspor henüz bu konuları gündeme almıyor. A Milli Takım'la EURO 2024'te yer almak isteyen Enis'in de şu anki ana hedefi bu...

Sezon sonunda gelecek resmi tekliflere göre Fırtına'nın fikri değişebilir. Ancak Trabzonspor'un Enis'i 10 milyon Euro'nun altına bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Bu sezon 25 resmi maça çıkan Enis, 25 gol attı, 3 asist yaptı.

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