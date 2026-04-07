  İtalyan devi transfer listesine ekledi! Wilfried Singo'ya sürpriz talip
Spor

İtalyan devi transfer listesine ekledi! Wilfried Singo'ya sürpriz talip

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo için yeni gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki başarılı futbolcuyu İtalyan ekibi Napoli transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ7 Nisan 2026 Salı 14:21
ABONE OL

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo'ya İtalya'dan talip çıktı.

İtalya'dan Il Mattino'nun haberine göre Napoli; yeni sezon kadro planlaması kapsamında Fildişi Sahilli oyuncuyu listesine aldı. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın transfer hedefleri arasında Singo'nun da bulunduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çeken 2000 doğumlu oyuncunun, birçok kulübün ilgisini çektiğinin altı çizildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Singo, 2 gol attı ve 3 asistlik katkı sağladı.

