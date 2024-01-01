İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2024 Pazartesi / 20 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5154
  • EURO
    32,7483
  • ALTIN
    1957.12
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalyan devini peşine taktı! Uğurcan Çakır, Roma'nın radarında
Spor

İtalyan devini peşine taktı! Uğurcan Çakır, Roma'nın radarında

Yıllardır Trabzonspor'un kalesini koruyan 27 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa'dan sürpriz bir ekibin radarına girmeyi başardı. Başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, İtalyan ekibi Roma'nın transfer listesinde kendine yer buldu. İşte detaylar...

1 Ocak 2024 Pazartesi 14:57 - Güncelleme:
İtalyan devini peşine taktı! Uğurcan Çakır, Roma'nın radarında
ABONE OL

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, yaz aylarında olduğu gibi kış transfer dönemi gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

İtalyan basını bordo mavili kalecinin Roma Kulübü'nün listesinde olduğunu yazdı.

Calciomercato'nun haberine göre; Roma, Rui Patricio'nun yerine 3 aday belirledi ve bu isim arasında Uğurcan Çakır'da yer alıyor.

DİĞER İKİ ADAY

35 yaşındaki Rui Patricio ile vedalaşmaya hazırlanan Roma'nın Michele Di Gregorio ve Wladimiro Falcone'nin yanı sıra Uğurcan Çakır'la da ilgileniyor.

İtalya basınında yer alan haberde diğer isimlere göre daha uygun bir fiyata transfer edilebilecek olan Uğurcan Çakır'ın son aylarda Roma tarafından takip edildiği belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesini 5 maçta gole kapadı ancak 18 gole engel olamadı.

Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.