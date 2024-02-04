Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Premier Lig'de beklediği süreleri alamadı. İtalyan oyuncuya şimdiden ülkesinde dev talipler çıktı. İşte detaylar...

YENİ GELİŞMELER VAR

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için yeni gelişmeler yaşanıyor.

4 İTALYAN KULÜBÜ DEVREDE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 4 İtalyan kulübü, Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Aston Villa'nın 5 milyon euro bedelle Galatasaray'dan kiraladığı Zaniolo'nun 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi. İngiliz ekibinin bu kararı, İtalyan ekiplerini harekete geçirdi.

İTALYANLAR YARIŞTA!

Serie A'nın devleri Juventus, Milan, Napoli ve Fiorentina'nın 24 yaşındaki başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. İtalyan ekiplerinin oyuncu için önümüzdeki günlerde transfer yarışına gireceği kaydedildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Zaniolo, sarı kırmızılı takımda 12 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Şu anda kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da sie 24 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.