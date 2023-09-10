İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'nın peşini bırakmıyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Lazio'nun 27 yaşındaki futbolcuyu ocak ayındaki transfer dönemi için de listesinde tutmaya devam ettiği belirtildi.

SARRI ISRARCI OLABİLİR

Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, Uruguaylı futbolcuyu çok beğendiği aktarıldı. İtalyan teknik adamın, ocak döneminde ligde Şampiyonlar Ligi biletinde iddialı olunması ya da Devler Ligi'nde son 16 turu bileti alınması durumunda Torreira transferinde ısrarcı olabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Uruguaylı futbolcuyu 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 38 maçta sahaya çıktı.