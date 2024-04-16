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Spor

İtalyanlar duyurdu! Nicolo Zaniolo için çılgın bonservis

Nicolo Zaniolo için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalya'dan talipleri olan yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için Galatasaray'ın beklediği rakamı duyurdular. İşte detaylar...

16 Nisan 2024 Salı 15:54 - Güncelleme:
İtalyanlar duyurdu! Nicolo Zaniolo için çılgın bonservis
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Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

İtalya'ya dönme arzusunu daha önce dile getiren Zaniolo'ya Fiorentina ve Napoli'nin talip olduğu belirtiliyor.

G.SARAY'IN BEKLEDİĞİ BONSERVİS

Sezon başında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Zaniolo için Sarı-Kırmızılıların talep ettiği bonservis de ortaya çıktı.

25-30 MİLYON EURO

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor ve 25-30 milyon euro istiyor.

G.SARAY 15 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

ASTON VILLA PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo 2023-24 sezonu öncesi 5 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. İngiliz ekibiyle 36 maçta 1241 dakika süre alan Zaniolo 3 gollük skor katkısı verdi.

G.SARAY PERFORMANSI

Zaniolo, Galatasaray forması ile toplam 12 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

24 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

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