İtalyanlar duyurdu! Süper Lig devinden Rodrigo De Paul atağı

Yeni sezonda orta saha sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray'da bombabir isim gündeme geldi. Cim-bom, Atletico Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul ile ilgileniyor. Cim-bom'un Rodrigo De Paul transferindeki rakibi ise İtalyan ekibi Lazio oldu.

RODRIGO DE PAUL İÇİN LAZIO İLE YARIŞ

Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Lazio, Atletico Madrid'in yıldız orta sahası Rodrigo De Paul ile ilgileniyor.

Atletico Madrid'in kadroda düşünülmeyen oyuncunun satılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

İspanyol devinin oyuncu için 20 milyon euro bonservis talep edeceği ifade edildi.

GALATASARAY İKNA İÇİN UĞRAŞIYOR



Haberde ayrıca Zaniolo, Sergio Oliveira, Mertens ve Icardi gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Galatasaray'ın oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Atletico Madrid ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan De Paul, Serie A'da Udinese formasıyla 177; La Liga'da ise başkent kulübü ve Valencia adına 100 maça çıktı; milli formayı 54 kez giydi.