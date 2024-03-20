Udinese, gelecek sezondan itibaren Avrupa'da forma giyen genç ve potansiyelli isimleri renklerine bağlamak istiyor.

UDINESE TEMASA GEÇTİ

Bu anlamda Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, İtalyan ekibinin radarına girdi. Udinese, 21 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayabilmek adına Trabzonspor ile temasa geçti.

İLK TEKLİF 5 MİLYON EURO

Gelen haberlere göre milli futbolcu için ilk yapılan teklif 5 milyon Euro bandında oldu. Fakat Trabzonspor, bu teklifi yetersiz bulduğunu bildirerek, reddetti. Ancak Udinese, Enis Destan'ı kadrosuna katma konusunda hayli ısrarcı olunca karşı teklif geldi.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Bordo-mavililerin istediği 10 milyon euro getirilirse Enis'in satışına onay verilebilir. Fakat bonservis bedelinin bununla sınırlı kalmaması bekleniyor. Yani Trabzonspor, yapılacak sözleşme içerisinde ekstra bonus maddelerinin de olmasını isteyecek. Eğer Udinese cephesi bu öneriyi kabul ederse yaz transfer döneminde transfer gerçekleşebilir.

BU SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 31 maçta süre bulan Enis Destan 8 gol attı ve 4 asist yaptı.