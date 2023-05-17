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Spor

Ivan Toney'e 8 ay futboldan men cezası

Brentford'un İngiliz yıldızı Ivan Toney, hakkındaki bahis soruşturması nedeniyle futboldan 8 ay men edildi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:15 - Güncelleme:
Ivan Toney'e 8 ay futboldan men cezası
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Brentford forması giyen Ivan Toney'in 232 maçta bahis ihlali yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İngiliz oyuncuya futboldan 8 ay men cezası verildi. Toney, 16 Ocak 2024'e kadar kulüp takımı ve milli takım için maça çıkamayacak.

Futbol Federasyonu ayrıca, 8 aylık men cezasının yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuya 50 bin sterlin para cezası verildiğini duyurdu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Toney hakkında 25 Şubat 2017 ve 23 Ocak 2021 tarihleri arasında 262 maçta bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Federasyon, açıkladığı cezada söz konusu maçlardan 30'unun geri çekildiğini, Toney'in ise 232 maçta bahis ihlali yaptığını kabul ettiğini belirtti.

Bu sezon Brentford forması altında 35 maça çıkan Ivan Toney, 21 gol attı ve 5 asist yaptı.

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