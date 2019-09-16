24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7166
  • 6,2928
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ivanildo Fernandes yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

Trabzonsporlu futbolcu Ivanildo Fernandes'in, 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcu Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini kaydetti.

 

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani ortak açıklama yapıyor

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani ortak açıklama yapıyor

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Kumpas davalarının savcısının cezası belli oldu

Kumpas davalarının savcısının cezası belli oldu

İran, BAE'ye ait tekneye el koydu: 11 kişiyi gözaltına aldı

İran, BAE'ye ait tekneye el koydu: 11 kişiyi gözaltına aldı

Saldırıdan yaralı kurtuldu, katliamı anlattı: Sivilleri bilerek hedef aldılar

Saldırıdan yaralı kurtuldu, katliamı anlattı: Sivilleri bilerek hedef aldılar

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

Hastaneden açıklama geldi

Hastaneden açıklama geldi

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler
 

POPÜLER HABERLER

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

Uçan Araba Cezeri’nin TEKNOFEST’ten ilk görüntüleri

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA