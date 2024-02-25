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Spor

Ivo Vieira: Ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Çok çalışacağız ve inanacağız. Ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz' dedi.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 17:00 - Güncelleme:
Ivo Vieira: Ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanından 4-1 yenilgiyle ayrılan Pendikspor'da Teknik Direktör Ivo Vieira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Vieira, "Buraya galibiyet parolası ile geldik. Maça da iyi başladık ama skoru koruyamadık. 2. yarıda net 5-6 tane net pozisyonumuz vardı. O pozisyonları gole çeviremedik. Rakibin pozisyonları vardı. Bugün gol farkıyla Sivasspor kazandı. 6 maçlık namağlup serisinden sonra 3 maç kaybettik. Çözüm çok çalışmak. Çok çalışacağız ve inanacağız. Ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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