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İzlanda üç puanı tek golle aldı

İzlanda ile Arnavutluk, UEFA Avrupa Şampiyonası H Grubu eleme maçında karşı karşıya geldi. A Milli Takımı'mız grupta çekiştiği İzlanda, Arnavutluk'u sahasında 1-0 mağlup etti.

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UEFA Avrupa Şampiyonası H Grubunda rakiplerimizden İzlanda ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. İzlanda mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İzlanda'nın, Arnavutluk karşısındaki golünü 22. dakikada Johann Berg Gudmundsson'dan geldi.

GRUPTA SON DURUM

H grubunda Fransa 6 puan ile liderliğini sürdürürken, A Milli Takım 6 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Arnavutluk karşısında aldığı 3 puan ile puanını 6'ya çıkaran İzlanda, bir maç fazlası ile 3. sırada yer alıyor. Bu takımları sırası ile Arnavutluk, Andora ve Moldova takip ediyor.

İstanbul´un surları tehlike altında

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