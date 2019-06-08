İzlanda üç puanı tek golle aldı

UEFA Avrupa Şampiyonası H Grubunda rakiplerimizden İzlanda ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. İzlanda mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İzlanda'nın, Arnavutluk karşısındaki golünü 22. dakikada Johann Berg Gudmundsson'dan geldi.

GRUPTA SON DURUM

H grubunda Fransa 6 puan ile liderliğini sürdürürken, A Milli Takım 6 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Arnavutluk karşısında aldığı 3 puan ile puanını 6'ya çıkaran İzlanda, bir maç fazlası ile 3. sırada yer alıyor. Bu takımları sırası ile Arnavutluk, Andora ve Moldova takip ediyor.