Juventus forması giyen Kenan Yıldız, takımının Frosinone ile oynadığı karşılaşmada Juventus adına ilk kez 11'de forma giydiği maçta harika bir gole imza attı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında 3 rakibinin arasından iyi sıyrılan Kenan, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gol Kenan'ın Juventus formasıyla bu sezon ligde attığı ilk gol oldu.

Öte yandan Kenan Yıldız, Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı futbolcu olmayı başardı.

JUVENTUS KARNESİ

Bu sezon Juventus forması ile toplam 7 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bugün ilk 11'de sahaya çıktı ve ilk golünü kaydetti.

A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli forma ile 3 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, Almanya karşısında oynanan dostluk maçında ağları bir kez sarsarak ilk A Milli Takım golünü kaydetti.