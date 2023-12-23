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  • İzleyenleri kendine hayran bıraktı! Kenan Yıldız'dan muhteşem gol
Spor

İzleyenleri kendine hayran bıraktı! Kenan Yıldız'dan muhteşem gol

Milli futbolcu Kenan Yıldız bugün Juventus forması ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. 18 yaşındaki genç futbolcu maçın 12. dakikasında bulduğu harika golle bu sezonki ilk golünü kaydetti. İşte detaylar...

23 Aralık 2023 Cumartesi 15:30 - Güncelleme:
İzleyenleri kendine hayran bıraktı! Kenan Yıldız'dan muhteşem gol
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Juventus forması giyen Kenan Yıldız, takımının Frosinone ile oynadığı karşılaşmada Juventus adına ilk kez 11'de forma giydiği maçta harika bir gole imza attı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında 3 rakibinin arasından iyi sıyrılan Kenan, takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gol Kenan'ın Juventus formasıyla bu sezon ligde attığı ilk gol oldu.

Öte yandan Kenan Yıldız, Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı futbolcu olmayı başardı.

JUVENTUS KARNESİ

Bu sezon Juventus forması ile toplam 7 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bugün ilk 11'de sahaya çıktı ve ilk golünü kaydetti.

A MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli forma ile 3 resmi maça çıkan Kenan Yıldız, Almanya karşısında oynanan dostluk maçında ağları bir kez sarsarak ilk A Milli Takım golünü kaydetti.

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