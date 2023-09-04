İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,627
  • EURO
    28,7669
  • ALTIN
    1656.56
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı 90+7'de üzdü!
Spor

İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı 90+7'de üzdü!

Trendyol 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşılaştı. Kazanan 90+7. dakikada gelen golle Göztepe oldu.

4 Eylül 2023 Pazartesi 00:07 - Güncelleme:
İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı 90+7'de üzdü!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynana İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Atınç Nukan kaydetti.

Konuk ekip Göztepe'de golü atan Atınç Nukan 90+7 ve 90+8'de gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 4 yaptı. Altay 3 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Altay, Erzurumspor'a konuk olacak. Göztepe, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

  • altay-goztepe
  • izmir derbisi
  • 90+7 gol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.