Ja Morant, Memphis Grizzlies'ı galibiyete taşıdı

Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in son dakikalarda üst üste bulduğu sayılarla galip gelerek art arda 6. olmak üzere 25. maçını kazandı.
Morant, 26 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Jaren Jackson Jr 22 sayı, 3 ribaunt, Brandon Clarke 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.
Sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Darius Garland 27 sayı, 10 asist, Jarrett Allen 22 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi.