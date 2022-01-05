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Spor

Ja Morant, Memphis Grizzlies'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 110-106 yendi.

5 Ocak 2022 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:53
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Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in son dakikalarda üst üste bulduğu sayılarla galip gelerek art arda 6. olmak üzere 25. maçını kazandı.

Morant, 26 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 2 blokla galibiyetin mimarı oldu. Jaren Jackson Jr 22 sayı, 3 ribaunt, Brandon Clarke 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Darius Garland 27 sayı, 10 asist, Jarrett Allen 22 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi.

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