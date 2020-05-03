Jaap Stam: ''Orkun Kökçü kendini Arsenal'e hazırlamalı''

03 Mayıs 2020 Pazar 22:19 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 22:19

21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da başarıyla ter döken Orkun Kökçü'ye eski hocası Jaap Stam'dan övgü geldi.



Futbolculuk kariyerinde Milan ve Manchester United gibi dev takımlarda forma giyen 47 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'u çalıştırdığı dönemde Orkun'a ilk olarak kendisinin güvendiğini belirtip, yıldız adayının geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

"KENDİSİNİ ARSENAL'E HAZIRLAMALI"

İngilizlerin ünlü gazetesi Dailymail'e konuşan efsane isim, "Orkun'un büyük bir yeteneği var. Her zaman daha iyisini istiyor. Gol ya da asist yapamazsa kendisinden asla memnun olmuyor. Son zamanlarda ismini Arsenal ile yan yana çok görüyorum. Kendisini bu transfere hazırlamalı. Çünkü Arsenal ve Premier Lig bambaşka bir seviye" dedi.