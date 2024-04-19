Jackson Muleka: Üzerine koyarak devam edeceğiz

Beşiktaşlı futbolcular Jackson Muleka ve Joe Worrall, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Joe Worrall yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir performans gösterdik. Ön alan baskımız netti. 2-0 kazandık. Yakaladığımız fırsatları yakalasaydık daha farklı olabilirdi." dedi.

Beşiktaş'taki performansına değinen Worrall, "Bu konu benim İçin bisiklet sürmeye benziyor. Ben kendimi mümkün olduğunca korumaya, zinde olmaya çalışıyorum. Ligi mümkün olduğunca en üstten bitirip kupayı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

JACKSON MULEKA

Jackson Muleka yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim özgüvenimiz için çok önemliydi. Bu ayrıca taraftarımız için de çok önemliydi. Bu kadar olumsuz süreçte bize destek vermeye devam ettiler. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzerine koyarak devam edeceğiz." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Kupa maçına çok konsantre olacağız. Çok kolay bir maç olmayacak. Bu galibiyet özgüven anlamında önemliydi. İyi çalışıp, doğru bir mantalite ile kupa maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.