İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2023 Perşembe / 5 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,81
  • EURO
    20,5245
  • ALTIN
    1174.51
  • BIST100
    5283.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jackson Muleka'ya yeni teklif! Beşiktaş bonservisini belirledi
Spor

Jackson Muleka'ya yeni teklif! Beşiktaş bonservisini belirledi

Mısır'ın Al Ahly takımının Jackson Muleka ısrarı devam ediyor. 4 milyon avroluk teklife Beşiktaş'tan ret yanıtı alan Al Ahly'nin, Jackson Muleka için fiyat yükselteceği öğrenildi. Siyah beyazlılar ise golcü oyuncu için istediği bonservis bedelini belirledi.

Fanatik26 Ocak 2023 Perşembe 11:11 - Güncelleme:
Jackson Muleka'ya yeni teklif! Beşiktaş bonservisini belirledi
ABONE OL

Kasımpaşa'da yaptığı çıkış sonrası Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den 3.35 milyon avroya kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige iyi bir giriş yapmış ancak sonrasında performans olarak geriye gitmişti. Bundan dolayı eleştirilerin hedefinde olan Demokratik Kongolu forvete son olarak Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly talip olmuştu.

Galatasaray Yusuf Demir'i gözden çıkardı!

AL AHLY, MULEKA'DAN VAZGEÇMİYOR

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli oyuncu için 4 milyon avroluk teklifte bulunan Akdeniz temsilcisi, olumsuz yanıt almasına rağmen geri adım atmadı.

Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 9

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 7 MİLYON EURO

Pazarlıklar sırasında 7 milyon avro talep eden Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Al Ahly'nin yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

Alperen Şengün'den bir "triple-double" daha

AL AHLY TEKLİFİNİ 5.5 MİLYON AVROYA YÜKSELTTİ

Rakamın bu kez 5,5 milyon avro seviyesinde olacağı belirtilirken Vincent Aboubakar transferiyle hücum hattını güçlendiren ve yeni bir kanat oyuncusu daha almayı planlayan Beşiktaş'ın bu öneriye olumlu yanıt verebileceği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.