Kasımpaşa'da yaptığı çıkış sonrası Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den 3.35 milyon avroya kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige iyi bir giriş yapmış ancak sonrasında performans olarak geriye gitmişti. Bundan dolayı eleştirilerin hedefinde olan Demokratik Kongolu forvete son olarak Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly talip olmuştu.

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AL AHLY, MULEKA'DAN VAZGEÇMİYOR

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli oyuncu için 4 milyon avroluk teklifte bulunan Akdeniz temsilcisi, olumsuz yanıt almasına rağmen geri adım atmadı.

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BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 7 MİLYON EURO

Pazarlıklar sırasında 7 milyon avro talep eden Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Al Ahly'nin yeni bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

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AL AHLY TEKLİFİNİ 5.5 MİLYON AVROYA YÜKSELTTİ

Rakamın bu kez 5,5 milyon avro seviyesinde olacağı belirtilirken Vincent Aboubakar transferiyle hücum hattını güçlendiren ve yeni bir kanat oyuncusu daha almayı planlayan Beşiktaş'ın bu öneriye olumlu yanıt verebileceği belirtildi.