İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2021 Cuma / 13 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5437
  • EURO
    10,0786
  • ALTIN
    495.292
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jadon Sancho 73 milyon sterline Manchester United'da
Spor

Jadon Sancho 73 milyon sterline Manchester United'da

Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu transfer ettiğini açıkladı.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 15:36 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 15:36
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcu Jadon Sancho'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen 21 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, transfer için Manchester ekibinin kasasından 73 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığını yazdı.

Sancho, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü transferi olarak tarihe geçti. Manchester United daha önce Paul Pogba'yı 94, Romelu Lukaku'yu 76, Harry Maguire'yi ise 75 milyon sterline renklerine bağlamıştı.

Jadon Sancho, Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 137 karşılaşmada 50 gole imza attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.