Jailson’a İtalya yolu göründü

TRANSFERİN hızlı kulübü Fenerbahçe, kadrosuna yeni isimler katmak için kaynak ararken, İtalya’dan sevindirici haber geldi. Serie A ekibi İnter, Jailson’un transferi için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler’in geçen sezon Gremio’dan 4 milyon euroya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Sambacı için İnter’in 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ve bunu da Kanarya’ya ilettiği ifade edildi. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı biraz daha yukarıya çekmek için pazarlık masasına oturdu. Yönetimin 15 milyon euro civarında bir rakamı hedeflediği, ancak İnter’in buna yanaşmaması durumunda 12 milyon euroya kadar inebileceği öğrenildi. Fenerbahçe, Jailson’u istediği rakama İnter’e verirse, transferini düşündüğü oyuncuları hemen kadrosuna katacak.