Jalen Brunson şov yaptı, New York Knicks kazandı

NBA'da Doğu Konferansı Play-Off 1. Tur 4. maçında Philadelphia 76ers ile New York Knicks karşı karşıya geldi. Wells Fargo Center'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Knicks, 97-92 kazandı.

Maça iyi başlayan taraf ev sahibi 76ers oldu. İlk çeyreğin sonunda farkı 10 sayıya çıkaran 76ers, 2. çeyreğin hemen başında Knicks'in 12-2'lik serisine karşı koyamadı ve skora 29-29'da denge geldi. Devre sonuna kadar 76ers genel olarak önde getirse de devreye sadece 2 sayı farkla önde girdi.

3. çeyrekte Knicks, bir ara 7 sayı kadar geri düşse de rakibini yakaladı ve son bölüme 1 sayı farkla önde girdi. Son çeyrekte Joel Embiid'in kötü performansıyla birlikte 76ers direnemedi ve Knicks maçı 5 sayı farkla kazandı.

Seride 3-1 öne geçen Knicks, 1 Mayıs Çarşamba gecesi TSİ 02.00'de evi Madison Square Garden'daki maçı kazanması durumunda seriyi bitirecek ve konferans yarı finaline yükselecek.

JALEN BRUNSON MAÇA DAMGASINI VURDU

New York Knicks'te Jalen Brunson 44 dakika sahada kalarak 47 sayı ve 10 asistle maçın yıldızı oldu. OG Anunoby 16 sayı, Miles McBride ise 13 sayı ile oynadı.

Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı 10 ribaund, Tyrese Maxey 223 sayı, Kelly Oubre JR 19 sayı, Tobias Harris ise 10 sayı ile oynadı.