Jan Vesely, Olympiakos maçının kadrosunda yer almadı

Fenerbahçe'de Jan Vesely, Olympiakos maçında forma giymeyecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Eşi doğum yapan ve Çarşamba günü takım kafilesiyle Atina’ya seyahat edemeyen Jan Vesely’nin, maç gününde yapılan değerlendirmenin ardından İstanbul’da kalmasına karar verildi. Vesely bu mücadelede forma giyemeyecek.