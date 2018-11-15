Jan Vesely, Olympiakos maçının kadrosunda yer almadı
Euroleague'de bu akşam deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'de Jan Vesely maç kadrosuna dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Jan Vesely, Olympiakos maçında forma giymeyecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Eşi doğum yapan ve Çarşamba günü takım kafilesiyle Atina’ya seyahat edemeyen Jan Vesely’nin, maç gününde yapılan değerlendirmenin ardından İstanbul’da kalmasına karar verildi. Vesely bu mücadelede forma giyemeyecek.
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