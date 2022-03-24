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Spor

Japonya ve Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Japonya ve Suudi Arabistan, turnuvaya katılma hakkını elde etti.

AA24 Mart 2022 Perşembe 17:40 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 17:40
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Asya Elemeleri 3. tur B Grubu'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren maçta Avustralya, sahasında Japonya'yı ağırladı.

Kaoru Mitoma'nın 89 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Japonya, son hafta maçları öncesinde grup lideri olarak 2022 Dünya Kupası biletini aldı.

Bu sonuçla grupta Avustralya'nın 4 puan önünde ikinci sırada yer alan Suudi Arabistan da Katar'a gitmeye hak kazandı.

A Grubu'nda ilk iki sırayı paylaşan İran ve Güney Kore, daha önce Katar'a gitmeyi garantilemişti.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

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