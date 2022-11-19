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Spor

Jaroslav Silhavy: İki açığı değerlendirip gol atmayı başardılar

Hazırlık maçında Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Çekya'da teknik direktör Jaroslav Silhavy, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 23:30 - Güncelleme:
Jaroslav Silhavy: İki açığı değerlendirip gol atmayı başardılar
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Gaziantep'te oynanan özel maçta A Milli Futbol Takımı'na 2-1 yenilen Çekya'nın teknik direktörü Jaroslav Silhavy, "Türkiye, bireysel becerilerinin övüldüğü kadar iyi olduğunu gösterdiler. Çok kaliteli ayaklarla iyi bir oyun ortaya koydular." dedi.

Silhavy, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Silhavy, şu ifadeleri kullandı:

Türk Milli Takımı her zaman harika bir takım. Türkiye, bireysel becerilerinin övüldüğü kadar iyi olduğunu gösterdiler. Çok kaliteli ayaklarla iyi bir oyun ortaya koydular. Maçın genel anlamında çok alan vermedik. İki açığı değerlendirip gol atmayı başardılar. Beraberlik için şanslar bulmaya çalıştık ama nihayetinde yenildik. Türkiye'yi tebrik ediyorum.

"TARAFTAR, TÜRK TAKIMLARI İÇİN 12. OYUNCU GÜCÜNDE"

Silhavy, maçın atmosferinin de çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Türk halkı da futbolu çok seviyor. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Oyuncular oynadıkları oyundan çok zevk alıyor. Taraftar, Türk takımları için 12. oyuncu gücünde." değerlendirmesini yaptı.

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