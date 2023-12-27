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Spor

Jasikevicius: Anadolu Efes ile büyük bir rekabetimiz var

Fenerbahçe Beko kariyerine etkili bir başlangıç yapan başantrenör Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nde oynayacakları Anadolu Efes mücadelesi öncesi konuştu. Başarılı çalıştırıcı, 'Anadolu Efes ile İstanbul derbisi için büyük bir rekabetimiz var. Deplasmanda oynamak her zaman zordur. Böyle zorlu bir sahada galibiyet alabilmemiz için iyi bir oyun çıkarmamız gerekiyor.' sözlerini sarf etti.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Jasikevicius: Anadolu Efes ile büyük bir rekabetimiz var
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Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ile milli oyuncu Sertaç Şanlı, Anadolu Efes derbisi hakkında görüşlerini paylaştı.

Önemli ve zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Jasikevicius, "Anadolu Efes ile İstanbul derbisi için büyük bir rekabetimiz var. Rakibimizin teknik ekibine ve şampiyon olan oyuncu kadrosuna büyük saygı duyuyoruz. Deplasmanda oynamak her zaman zordur. Böyle zorlu bir sahada galibiyet alabilmemiz için iyi bir oyun çıkarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabaka boyunca oyun planlarına sadık kalmaları gerektiğinin altını çizen Sertaç Şanlı ise şunları kaydetti:

"Çok zorlu ve önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. THY Avrupa Ligi'nde 3 maçtır kazanıyoruz. Çift maç haftasından istediğimizi aldık ama bu kez karşımızda çok iyi ve galibiyete en az bizim kadar ihtiyaç duyan bir ekip olacağını biliyoruz. 40 dakika boyunca oyun planımıza sadık kalmalı ve parkeye adım atar atmaz katkı sağlamaya hazır olmalıyız. Çok çekişmeli ve keyifli bir mücadele bizi bekliyor. Umarım kazanan taraf biz oluruz."

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