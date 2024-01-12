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Spor

Jasikevicius: İki taraf da kazanmayı hak etti

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nde alınan Bayern Münih galibiyeti sonrası konuştu. Kazandıkları için şanslı olduğuna değinen Litvanyalı koç, ' Sonuna kadar iki taraf da kazanmayı hak etti. Hücumda iyiydik ama savunmada istikrarlı değildik. İniş çıkışlarımız oldu.' sözlerini sarf etti.

AA12 Ocak 2024 Cuma 00:16 - Güncelleme:
Jasikevicius: İki taraf da kazanmayı hak etti
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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i normal süresi 81-81 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 98-91 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, taraftarları ve oyuncuları galibiyetten dolayı kutladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Bu tarz bir maç olmasını bekliyorduk. Bayern Münih fiziksel ve sert oynayan bir takım. Sonuna kadar iki taraf da kazanmayı hak etti. Hücumda iyiydik ama savunmada istikrarlı değildik. İniş çıkışlarımız oldu. Çift maç haftasının ikinci maçıydı, kazandığımız için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Uzun şutörlerin büyük avantaj sağladığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Herkese ihtiyacımız var. 90'dan fazla maç oynuyoruz, her zaman herkes hazır olmalı. Maçlarda uzun şutörler olması rüya gibi çünkü çok seçeneğiniz oluyor. Herkesin hazır olması ve katkıda bulunması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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