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Spor

Jasikevicius: Üçüncü çeyrekten sonra toparlandık

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nde alınan Virtus Segafredo Bologna galibiyeti sonrası konuştu. Litvanyalı çalıştırıcı, 'Üçüncü çeyrekten sonra savunma anlamda toparlandık. Takımı tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

26 Ocak 2024 Cuma 00:42 - Güncelleme:
Jasikevicius: Üçüncü çeyrekten sonra toparlandık
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THY EuroLeague'nin 23. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıdaki savunmayla mücadeleyi kazandıklarını belirtti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, oyuncularını tebrik ederken, taraftarlara da oluşturdukları atmosfer nedeniyle teşekkür etti.

İlk yarıda savunmada kötü olduklarını söyleyen Jasikevicius, "Üçüncü çeyrekten sonra savunma anlamda toparlandık. Takımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sarunas Jasikevicius, yeni transfer Amine Noua hakkında da şunları söyledi:

"Beklentilerimizi karşıladı. Saha dışındaki duruşu çok önemli, çok profesyonel. Sadece iki idman yaptı, aslında bugün ateşe atmış olduk onu. Çok iyiydi ve takımın çerçevesine girebildi. Sezonun bu döneminde ihtiyacımızı çok iyi şekilde karşıladı.

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