Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya Serie B (2. Lig) takımı Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE JAYDEN OOSTERWOLDE İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sarı lacivertli yönetim, 21 yaşındaki Hollandalı sol bekin bonservisi için Parma'ya 5.5 milyon avroluk bir teklifte bulundu, sonraki satıştan ise yüzde 20'lik bir pay önerdi. İtalyan kulübü ise Oosterwolde'yi satmak için 10 milyon avro talep ediyor.

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OOSTERWOLDE FENERBAHÇE'YE "EVET" DEDİ

Yönetimler arasında transfer için görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifine "evet" dediği belirtiliyor.

JORGE JESUS ÇOK İSTİYOR

Haberde ayrıca, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un, genç sol beki fizik olarak Türk futboluna çok uygun bulduğu ve transferin mutlaka bitirilmesini istediği ifade ediliyor.

3 MİLYON AVROYA PARMA'YA TRANSFER OLDU

1.89 metre boyundaki futbolcu, bu sezon Parma formasıyla 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. İtalyan takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde, Twente altyapısından yetişti ve 2022 Ocak ayında kiralık olarak Parma'ya geldi. İtalyan kulübü, performansından memnun kaldığı genç futbolcunun bonservisini geçtiğimiz temmuz ayında 3 milyon avroya aldı.

Star Gazetesi