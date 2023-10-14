Jayden Oosterwolde, milli takımdan davet bekliyor

Yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak taraftarlarının büyük bir desteğini arkasına alan Fenerbahçe'de, bazı isimlerin yükselen performansı da büyük bir sevinç yaşatıyor. Özellikle, İsmail Kartal döneminde büyük bir çıkış yakalayan genç yıldız, ülkesinden Milli davet almak için beklemeye geçti.

GÖZÜNÜ HOLLANDA'YA DİKTİ

Jayden Oosterwolde'nin geçen sezonun ara transfer döneminde Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilmesi tartışma yaratmıştı. Jorge Jesus'un, kendi isteğiyle aldırdığı Hollandalı oyuncuya şans vermemesi ise tepki çekmişti. İsmail Kartal göreve geldikten sonra birçok oyuncunun performansını yükseltmeyi başardı. Ancak tecrübeli teknik adam, Oosterwolde'ye adeta sihirli bir değnekle dokundu. 22 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe'de bu sezon en fazla çıkış yapan isimler arasında yer aldı. Savunmada hızı, ikili mücadelelerdeki başarısı ve kritik müdahaleleriyle fark yaratan genç oyuncu, hücumda ise etkili driplingleri ve ortalarıyla dikkat çekti. Jayden Oosterwolde şimdi gözünü Hollanda Milli Takımı'na dikti.

33'LÜK BLIND OYNUYOR

22 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Portakallar'ın hiçbir yaş kategorisinde milli formayı terletme şansı bulamadı. Başarılı sol bek, Fenerbahçe'de hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yakaladığı formla, Hollanda Milli Takımı'nın teknik patronu Ronald Koeman'ın dikkatini çekmeyi umuyor. Portakallar'da savunmanın solunda 33'lük Daley Blind forma giyiyor. 23 yaşındaki Owen Wijndal, düşen formu nedeniyle Hollanda'nın oyuncu havuzundan şimdilik çıkmış durumda. 21 yaşındaki Feyenoord'lu Quilindschy Hartman ise ilk kez davet aldı. Oosterwolde'nin mevcut performansını devam ettirmesi halinde Hollanda forması hayali gerçeğe dönebilir.