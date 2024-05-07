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  • Jayden Oosterwolde'ye dudak uçuklatan transfer teklifi! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
Spor

Jayden Oosterwolde'ye dudak uçuklatan transfer teklifi! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla birçok Avrupa devini peşine taktı. Yaz transfer döneminde, Fenerbahçe'nin kapısı Jayden Oosterwolde'ye gelen çılgın teklifle çalınacak.

7 Mayıs 2024 Salı 19:49 - Güncelleme:
Jayden Oosterwolde'ye dudak uçuklatan transfer teklifi! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
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Süper Lig'de sezonun bitmesine 3 hafta kalmışken, şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon performansıyla oldukça dikkat çeken Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Fenerbahçe yönetimi ise genç yıldız için çarpıcı bir karar aldı.

FENERBAHÇE'DEN JAYDEN OOSTERWOLDE KARARI!

Aktarılan haberlere göre; İtalyan devleri Lazio ve Roma, Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'nin kapısını sezon sonunda 20 milyon eurodan fazla bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetim ise genç yıldızın ayrılığına sıcak bakmıyor. Öte yandan; Fenerbahçe kurmayları, Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığı durumda o bölgede Hollandalı futbolcuyu kullanmayı planlıyor.

YÜZDE 30'U PARMA'YA GİDECEK!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği edilen karın yüzde 30'unu Parma'ya ödeyecek. Hollandalı sol bek, sarı lacivertlilere geçen sezon devre arasında 6 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Star Gazetesi

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