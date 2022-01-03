Jaylen Brown rekor kırdı, Boston Celtics kazandı

3 Ocak 2022 Pazartesi 11:02 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 11:02

Sezonun 18. galibiyetine uzanan Celtics'te Brown, 24'ü 4. çeyrekte olmak üzere karşılaşmayı 50 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 2 blokla tamamladı. Kariyerinin sayı rekorunu kıran Brown, Celtics tarihinde Larry Bird, Jayson Tatum, Sam Jones, Kevin McHale, Paul Pierce ve Isaiah Thomas'ın ardından 50 sayı barajına ulaşan 7. oyuncu oldu. Dennis Schroder 21 sayı ve 7 asist, Marcus Smart 17 sayı, 7'şer ribaunt ve asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 5'inci, toplamda 30'uncu mağlubiyetini alan Magic'te Terrence Ross 33 sayı ve 5 ribaunt, Gary Harris 23 sayı, Wendell Carter 15 sayı, 16 ribaunt ve 7 asist, Franz Wagner ve Tim Frazier 14'er sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Toronto Raptors-New York Knicks: 120-105

Sacramento Kings-Miami Heat: 115-113

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 108-104

Boston Celtics-Orlando Magic: 116-111 (uzatmada)

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 99-133

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 86-95

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 108-103