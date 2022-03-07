Jayson Tatum'dan Jayson Nets potasına 54 sayı

Tatum kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşırken, Jaylen Brown 21 sayı, 5 asist, 3 top çalmalık katkıda bulundu.
Son 10 maçının 7'sini kaybeden Nets'te Kevin Durant 37 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve Kyrie Irving 19 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla oynadı.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-120
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 132-122
Washington Wizards-Indiana Pacers: 133-123
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 103-116
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 123-112
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 104-96
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 138-130 (uzatmada)
Los Angeles Clippers-New York Knicks: 93-116