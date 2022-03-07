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Spor

Jayson Tatum'dan Jayson Nets potasına 54 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i Jayson Tatum'un 54 sayı, 5 ribauntluk performansı sayesinde 126-120 yendi.

7 Mart 2022 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 12:23
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Tatum kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşırken, Jaylen Brown 21 sayı, 5 asist, 3 top çalmalık katkıda bulundu.

Son 10 maçının 7'sini kaybeden Nets'te Kevin Durant 37 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve Kyrie Irving 19 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-120

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 132-122

Washington Wizards-Indiana Pacers: 133-123

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 103-116

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 123-112

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 104-96

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 138-130 (uzatmada)

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 93-116

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