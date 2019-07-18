Jean Michael Seri resmen Galatasaray'da

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre futbolcunun kulübüne kiralama bedeli olarak net 1 milyon 500 bin avro ödenecek.

Fildişi Sahilli futbolcu ise 2019-2020 sezonu için net 2 milyon 800 bin avro sabit ücret alacak.

Galatasaray Kulübü, anlaşmaya göre 18 milyon avro karşılığında 1 Haziran 2020'ye kadar Seri'nin bonservisini satın alma opsiyonuna da sahip oldu.