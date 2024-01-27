Jean Onana için çarpıcı açıklama

Beşiktaş'tan devre arasında Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Jean Onana için sürpriz bir açıklama geldi.

"ONANA EN İYİSİYDİ"

Lille'de Christophe Galtier'in yardımcılığını yapan Jorge Maciel, Onana'yla ilgili konuştu. Maciel, "Onana'yı Leixoes'in genç takımından tanıyordum, zaten çok iyiydi. Yedek olarak Lille'e gelmişti ama sık sık bizimle antrenman yapıyordu. Fiziksel olarak bir yetişkindi. Etki açısından profesyonellerden hiçbir farkı yoktu. Etkileyici ve çalışkandı. Bu da onu takıma entegre etmemizi sağladı. İki orta saha oyuncusuyla oynuyorduk ve Onana orta sahada beşinci isimdi. Onu Belçika'daki ortak kulüp olan Moscron'a kiralık olarak gönderdik. Orada en iyisiydi, defansta da oynuyordu ama takımı küme düştü. Daha sonra başkan Gerard Lopez Lille'den ayrıldı ve Onana'yı Bordeaux aldı." şeklinde konuştu.

Onana'nın kariyerinde bu kadar takım değiştirmesini beklemediğini söyleyen Maciel, "Beklenen gidişat bu değildi ama deneyimleri ona direnç kazandırdı. Tutku ve agresifliğin olduğu Marsilya'da ilginç olabilir. İlk 11 oyuncusu olmaz ama rotasyonda kalite sağlayacaktır" sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı Onana, bekleneni verememesinin ardından önce kadro dışı kalmış ardından transfer döneminin açılmasıyla birlikte satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında 10 maçta süre bulan Onana, ikinci yarıda Marsilya'da ise şu ana kadar 2 maçta forma şansı buldu.