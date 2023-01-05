Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin, "Başlangıçtan sonuna kadar çok iyi bir performans gösterdik ve 3 puanı aldık." dedi.

Gbamin, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet almamızda aynı zamanda önemliydi. Başlangıçtan sonuna kadar çok iyi bir performans gösterdik ve 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

Maçta iyi oynadığını ve kendini iyi hissettiğini aktaran Gbamin, "Nerede oynarsam fark etmez. Maksimum vermeye çalışıyorum. Genel itibarıyla iyi oynadığımızı ve iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk golü atmamızla bütün avantajı da ele geçirdik. Ondan sonraki bütün aksiyonlarda bizim avantajımıza ilerledi. Sonra da ikinci ve üçüncü gol geldi." şeklinde konuştu.