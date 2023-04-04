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Spor

Jens Stryger Larsen: Yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Nisan 2023 Salı 22:54 - Güncelleme:
Jens Stryger Larsen: Yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı
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Jens Stryger Larsen, Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olup kupaya veda ettikleri maçın ardından konuştu.

Larsen yaptığı açıklamada, "Şu an yaşadığımız tek duygu hayal kırıklığı. Kupada devam edebilmek bizim için büyük bir hedefti. Şu an hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok üzgünüz. Söyleyebileceğim tek şey; üzgün olduğumuz. Hiç kimse bizden daha çok hayal kırıklığı yaşamıyordur." dedi.

Larsen ayrıca, "Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp kupaya devam edebilmek istiyorduk. Hafta sonunda yine bir maç var. Kötü bir anda daha iyisini yapabilmek adına mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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