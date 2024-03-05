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Spor

Jeremie Frimpong'dan Xabi Alonso'ya büyük övgü!

Bundesliga'da lider olan Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Jeremie Frimpong, takımın gidişatı hakkında konuştu.

5 Mart 2024 Salı 18:08 - Güncelleme:
Jeremie Frimpong'dan Xabi Alonso'ya büyük övgü!
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Bu sezon gösterdikleri performansla Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen'de yıldız oyuncu Jeremie Frimpong hem takıma dair hem de teknik direktör Xabi Alonso hakkında açıklamalarda bulundu.

Xabi Alonso'nun bu kadar iyi bir teknik direktör olmasının sebeplerini açıklayan Frimpong, "Xabi Alonso en iyi takımlarda oynadı ve harika teknik direktörlere sahipti. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho ile çalıştı. Sahip olduğu tüm deneyimle harika bir teknik direktör olacağı kesindi." dedi.

"TÜM OYUNCULARIN GÜVENİNİ KAZANDI"

Xabi Alonso ile çalışmaktan keyif aldıklarını söyleyen Jeremie Frimpong, "Leverkusen'deki oyunculara sürekli bilgi aktarıyor, hepimiz onun hocalığı altında çalışmaktan keyif alıyoruz. Gerçekten iyi futbol oynuyoruz. Tüm oyuncuların güvenini kazandı." ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve Grimaldo'nun oldukça özgür olduğunu söyleyen Frimpong şu cümlelerle açıklamalarına devam etti:

"Sahaya yansıttığı oyun tarzı bizim sahip olduğumuz özellikleri daha da öne çıkartıyor. Ben ve Grimaldo, saldırıp ileriye çıkma konusunda yetenekliyiz. Elbette savunmaya da ihtiyacımız var ama bu bize o özgürlüğü veriyor. Gerçekten keyif alıyoruz."

"ALONSO HER ZAMAN SAKİN"

Xabi Alonso'nun her zaman çözümlerinin olduğunu ve sürekli sakin kalarak takımı rahatlattığını söyleyen Jeremie Frimpong şu cümlelerle açıklamalarını noktaladı:

"Kendisine ait bir tarzı var. Antrenman sahasındayken bile kendisinin belirlediği kalıplardan çıkmıyoruz. Hepimiz bu antrenman çeşitlerini anlıyoruz ve bize de mantıklı geliyor. Takımlar bize baskı yapmak istediğinde Xabi Alonso sürekli olarak çözümlere sahip. Hatalar yapabiliyoruz ancak o gerçekten çok sakin. Bazen moralimiz bozulabiliyor ve devre arası konuşmasında bizi oldukça rahatlatıyor. Bu, oyuncular için gerçekten önemli. Yönetici sakin olursa bizi de sakinleştirebilir."

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