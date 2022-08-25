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Spor

Jess Thorup: Alanı daraltarak istediğimizi aldık

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'u eleyerek gruplara adını yazdıran Kopenhag'da teknik direktör Jess Thorup, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 00:56 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını Trabzonspor ile 0-0 berabere bitirerek grup maçlarına kalan Danimarka'nın Kopenhag takımının Teknik Direktörü Jess Thorup, çok mutlu olduklarını söyledi.

Thorup, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki maçta da çok iyi oynadıklarını belirterek, "Takımı ceza sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. Skor bizi çok mutlu etti." dedi.

Trabzonspor'un zayıf ve güçlü yanlarını bildiklerini ifade eden Thorup, şunları söyledi:

Kendi liginde temaslı oynamadıklarını biliyorduk. Alanı daraltarak istediğimizi aldık. Maç atmosferi çok güzeldi. Biz alışkınız. Gelen taraftarlarımızla sevinç yaşamamız güzel. Bazı şeyler tribünlerden fırlatıldı. Ama futbol içinde bunlar var.

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