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Spor

Jesus'tan Benfica açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, eski kulübü Benfica hakkında açıklamalarda bulundu

6 Mayıs 2023 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Jesus'tan Benfica açıklaması
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Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin kupa hasretine son vermek için çalışırken bir yandan da eski takımı Benfica'yı da yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adam, A Bola Gazetesi'ne Kırmızı-Beyazlılar ile ilgili röportaj verdi. Gazetenin ilk sayfasından kullandığı röportajda Jesus, kendisinden sonra göreve gelen Roger Schmidt'e uyarılarda bulundu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, Benfica'nın bir süredir bir şey kazanamadığına vurgu yaptı. Jesus, "En son 2019'da Süper Kupa kazanılmıştı. Schmidt, şu ana kadar başarılı işler yaptı ve bu benim için sürpriz değil. Ancak Benfica, her şeyi kazanmaya alışmış bir kulüp. Bu nedenle sadece lig şampiyonluğu, taraftarı tatmin etmez" ifadelerini kullandı.

Kırmızı-Beyazlılar, Portekiz Ligi'nde bitime 4 hafta kala 77 puanla lider durumda. 2. Porto'nun 73, 3. Braga'nın ise 71 puanı bulunuyor. Benfica, bugün sezonun flaş takımı Braga'yı ağırlayacak ve şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak. Jorge Jesus, bu karşılaşmayla ilgili olarak, "Benfica'da başarı kazanmış oyuncular var. Braga'lı futbolcular ise kendilerini göstermek için sonuna kadar savaşacak. Her şeye rağmen 65 bin taraftarı, Benfica'yı favori yapıyor." yorumunda bulundu.

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