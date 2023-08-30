Jetmir Topalli, Manisa FK'da!

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor'dan Kosovalı hücum oyuncusu Jetmir Topalli ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan Jetmir Topalli, "Manisa Futbol Kulübü'nde daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım var. Onlardan çok güzel referanslar aldım. Hedefi Süper Lig olan bir takıma şampiyonluk için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Nderim Nexhipi: "Topalli, bu ligde şampiyonluk yaşamış bir isim"

Jetmir Topalli'nin 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla şampiyonluk yaşadığını ifade eden İdari Direktör Nderim Nexhipi, "Jetmir Topalli, uzun yıllardır Türkiye'de futbol oynuyor ve bu ligi iyi biliyor. Bu ligde şampiyonluk yaşamış bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla da bu başarısını tekrarlayacağına inanıyorum. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılı bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu.

Jetmir Topalli kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi 7 Şubat 1998 yılında Kosova'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinde KF 2 Korriku takımında başlayan Topalli, ülkesinde KF Vushtrria, KF Feronikeli ve FC Ballkani formaları giydi. 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Süper Lig'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonunda transfer olduğu İstanbulspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Topalli, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor formasıyla Süper Lig'de mücadele etti. Kosova Milli Takımı'nda da forma giyen hücum oyuncusu, kariyerinde 148 resmi maça çıkarak 38 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.