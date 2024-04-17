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Spor

Olympiakos, Fenerbahçe maçına hazır

Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek olan Olympiakos, maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA17 Nisan 2024 Çarşamba 19:39 - Güncelleme:
Olympiakos, Fenerbahçe maçına hazır
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Olympiakos, bu maçın hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos, müsabaka için İstanbul'a geldi. Olympiakos takımı Teknik Direktör Jose Mendilibar yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda antrenman gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman pas çalışması ile başladı. Oyuncular daha sonra istasyon ve top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe - Olympiakos müsabakası yarın saat 22.00'de oynanacak ve karşılaşmada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak.

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