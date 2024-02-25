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Spor

Joachim Löw, Bayern Münih iddialarına cevap verdi!

Bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevi de üstlenmiş olan Alman teknik adam Joachim Löw, Bayern Münih teknik direktörlüğü için gelen soruyu cevapladı.

25 Şubat 2024 Pazar 17:40 - Güncelleme:
Joachim Löw, Bayern Münih iddialarına cevap verdi!
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Sezon sonunda Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak Bayern Münih teknik direktör arayışlarını sürdürürken eski Almanya Milli Takım hocasından sürpriz bir açıklama geldi.

"BAYERN İLE İLGİLENMİYORUM"

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Bayern Münih teknik direktörlüğü sorusunu cevaplayan Löw şu ifadeleri kullandı:

"Bayern Münih'in teknik direktör olarak benimle ilgilendiğini düşünmüyorum ama ilgilenseler bile ben Bayern Münih ile ilgilenmiyorum."

198 MAÇA ÇIKTI

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı yöneten ve 198 resmi maça çıkan Joachim Löw bu karşılaşmalarda 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyet alırken 2.09 puan ortalaması tutturdu.

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