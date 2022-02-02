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Spor

Joachim Löw için Fenerbahçe'de geri sayım

Başkan Ali Koç'un, Joachim Löw ile yürüttüğü görüşmeler anlaşma yolunda ilerliyor. Löw'ün gelecek sezon takımın başında yer alması bekleniyor.

2 Şubat 2022 Çarşamba 08:26 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 08:26
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Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede en kritik mesai yeni teknik direktör üzerine yapılıyor.

Önemli birçok isim gündemde olsa da listenin başında bulunan aday Joachim Löw. Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmeler pozitif ilerliyor. Son anda olumsuz bir durum yaşanmaması halinde sarı- lacivertli takımın başına yeni sezonda Löw'ün geçmesi bekleniyor.

ŞİMDİDEN TAKIMA HAKİM

Olumlu giden görüşmelerde konunun oyuncu transferlerine kadar geldiği öğrenildi. Gelecek sezon takımı devralmaya hazırlanan Alman teknik adamla olası transfer politikası ve isimler üzerine de fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Hatta devre arası transfer dönemi için Löw'ün fikrinin alındığı ifade edildi. Bu sayede ünlü hocanın gelecek yılın takımına hakim olması amaçlanıyor.

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