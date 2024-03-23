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  • Joan Laporte'den Lamine Yamal itirafı! ''200 milyonu reddettik''
Spor

Joan Laporte'den Lamine Yamal itirafı! ''200 milyonu reddettik''

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporte, genç yıldızları Lamine Yamal için gelen 200 milyon euro civarı teklifleri reddettiklerini açıkladı.

23 Mart 2024 Cumartesi 21:14 - Güncelleme:
Joan Laporte'den Lamine Yamal itirafı! ''200 milyonu reddettik''
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiren Joan Laporta önemli açıklamalarda bulundu.

"200 MİLYONU REDDETTİK"

Barcelona da sezona damga vuran isimlerden olan Lamine Yamal için çok ciddi bir teklifi reddettiklerini söyleyen Joan Laporta, "Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro civarında çılgın teklifler alıyoruz ve elbette reddediyoruz. Biz Lamine Yamal'a güveniyoruz ve onu satmamıza ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lamine Yamal için Barcelona'ya 200 milyon euroluk teklif yapan takımın Paris Saint-Germain olduğu da iddia edildi.

Takımdaki bir çok oyuncuya teklif geldiğini söyleyen Laporta şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Balde, Fermin, Pedri, De Jong, Araujo, Gavi gibi yıldızlarımıza teklifler geliyor ancak biz yıldız oyuncularımızı satmak istemiyoruz."

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 39 resmi maça çıkan Lamine Yamal bu karşılaşmalarda 6 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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