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Spor

Joao de Deus: İyi bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Şubat 2023 Cumartesi 22:08 - Güncelleme:
Joao de Deus: İyi bir galibiyet aldık
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Fenerbahçe yardımcı antrenörü Joao de Deus, Jorge Jesus'un cezalı olduğu Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Joao de Deus yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 25 gündür maç oynamıyorduk. Oyuncuları motive etmek, limitlerinde antrenman yapmalarını sağlamak kolay değil. Onlar profesyoneller ve ellerinden gelenin en iyisiyle yaptılar. Bu süreç zordu ama oyuncular mesleklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştılar." dedi.

Karşılaşmaya da değinen Deus, "İyi bir galibiyet aldık, rakibimizin eksik kalmasının da etkisi var ama onlar eksik kalana kadar maçı domine etmeyi başarmıştık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Hepimiz yaşanan afetten dolayı çok üzgünüz. Benim bildiğim, bir ülkenin başına gelen en büyük trajedi bu. Türk halkına üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Korkunç bir olay yaşandı. Bu olayın sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif etkileri olacaktır. Sportif olanı en küçüğüdür elbette. Tüm ülke üzerinde etki bırakan bir olay. Sportif olarak bakınca bile Gaziantep ve Hatay'ın devam edemiyor olması çok üzücü. Bizler, bu olaydan etkilenen insanların yanındayız." diye konuştu.

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