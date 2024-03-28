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Spor

Joao Pedro: Ayrılmak benim kararım değildi

Fenerbahçe'nin Brezilya ekiplerinden Gremio'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcusu Joao Pedro, sarı lacivertli ekibe imza attığı dönemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2024 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Joao Pedro: Ayrılmak benim kararım değildi
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Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Brezilyalı forvet Joao Pedro, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezonu Brezilya ekibi Gremio'da geçiren Joao Pedro, Cagliari'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Pedro'nun açıklamaları;

"Cagliari'den ayrıldıktan sonra çok acı çektim. Ayrılmak benim kararım değildi ancak kulübün bir karar alması gerekiyordu. Ben de farklı bir kültüre gidip şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim."

Bu sezon Gremio formasıyla 12 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.

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