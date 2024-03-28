Joao Pedro: Ayrılmak benim kararım değildi

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Brezilyalı forvet Joao Pedro, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezonu Brezilya ekibi Gremio'da geçiren Joao Pedro, Cagliari'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Pedro'nun açıklamaları;

"Cagliari'den ayrıldıktan sonra çok acı çektim. Ayrılmak benim kararım değildi ancak kulübün bir karar alması gerekiyordu. Ben de farklı bir kültüre gidip şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim."

Bu sezon Gremio formasıyla 12 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.