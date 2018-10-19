Joao Pereira'nın videosuna büyük ilgi

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira'nın, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşları Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına davet ettiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bordo-mavili kulüp tarafından hazırlanan, hem kulübün hem de Pereira'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, taraftarın ilgisini çekti.

Şehrin bazı noktalarındaki görüntülü reklam panolarından da yayımlanan "Halkımıza önemle duyurulur" başlıklı videoda tecrübeli defans oyuncusu, belediye anons merkezinden vatandaşlara Türkçe çağrıda bulundu.

Pereira, anonsunda, "Ses, ses... Deneme bir iki... Dikkat, dikkat... Pazartesi akşamı tüm şehirde elektrik kesintisi olacaktır, evlerde sular akmayacaktır, doğalgaz çalışmayacak, Trabzon'da yaşam duracak. Halkımıza önemle duyurulur çünkü bizim maçımız var. Orada olalım, olacağız da..." ifadelerini kullandı.

Paylaşım yaklaşık 1,5 milyon kez izlendi

Trabzonspor Kulübü Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, yaptığı açıklamada, kulübün hazırladığı videoya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

Pereira'nın taraftara çağrıda bulunduğu videonun ardından Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının bilet satışlarında artış olduğunu belirten Özdemir, "Paylaşım, bilet satışlarına ciddi katkı sağladı. Antalya'dan, İzmir'den, Ankara'dan ve daha birçok şehirden taraftarlar bizi arayarak, Trabzonspor'un yaptığı çağrıya kayıtsız kalamayacaklarını ve stadyumdaki yerlerini alacaklarını ilettiler." diye konuştu.

Özdemir, videonun TS Clup ürünlerinin satışına da katkısı olduğuna dikkati çekerek, "Paylaşım çeşitli sosyal medya platformlarında 1,5 milyona yakın izlenme oranına ulaştı." değerlendirmesini yaptı.

(AA)